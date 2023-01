Cosmoprof North America raddoppia e sbarca a Miami

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel 2022, Informa Markets, BolognaFiere e Professional Beauty Association (Pba) hanno dato vita aduna joint venture per realizzare un imponente programma di eventi nel mercato beauty negli Stati Uniti anche grazie alla recente acquisizione da parte di Informa Markets di Premiere Orlando di Premiere Beauty e delle sue fiere gemelle. Parte centrale del progetto è la prima edizione di Cosmoprof a Miami, la porta di accesso all’America Latina. Si terrà al Miami Beach Convention Center dal 23 al 25 gennaio 2024.

«La joint venture che stiamo costituendo con Informa Markets e Pba è un grande passo per BolognaFiere e Cosmoprof. Insieme stiamo rafforzando l’offerta di eventi B2B per il comparto cosmeticonegli Stati Uniti altamente performanti - sottolinea Antonio Bruzzone, direttore generale di BolognaFiere -. Il settore necessita di attività di business altamente performanti e servizi 365 giorni all'anno per facilitare le relazioni commerciali. Creare sinergie e ottimizzare gli strumenti che abbiamogià implementato in tutti gli eventi Cosmoprof nel mondo sosterrà sicuramente la crescita dell’industria cosmetica nel mercato statunitense».

Nina Daily, direttore esecutivo di Professional Beauty Association aggiunge: «Siamo entusiasti che la nostra nuova joint venture ci consenta di espandere la fiera B2B leader delsettore a Miami Beach, offrendo nuove opportunità di crescita in tutti i settori. Pba si impegna a supportare l’intero comparto e l’espansione a Miami Beach ci consente di ampliare la portata dell’evento B2B più famoso per la cosmetica».

La decisione di Cosmoprof North America di rafforzare la fiera con un nuovo evento a Greater Miami e Miami Beach rappresenta una scelta cruciale per colmare il divario tra le industrie degli Stati Uniti e dell’America Latina. All’evento, la curatrice delle aree speciali dedicate ai brand multietnici e indie brand di Cosmoprof North America, Maria Torres, ha ribadito che la decisione di lanciare una manifestazione a Miami Beach è strategica, perché la regione offre molteplici opportunitàdi business.

Mentre la manifestazione sulla costa occidentale di Cosmoprof North America rimarrà al Las Vegas Convention Center, la nuova edizione sulla costa orientale, Cosmoprof North America – Miami, si focalizzerà principalmente sul mercato ispanico. Questo segmento è in rapida crescita; i consumatori ispanici hanno speso il 13% in più degli acquirenti non ispanici negli ultimi anni, a dimostrazione di un interesse crescente per l’approvvigionamento di prodotti per la cura personale, soprattutto di origine naturale e rispettosi dell’ambiente.