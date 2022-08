Cosmoprof si prepara a tornare in India

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cosmoprof India, l'evento B2B per l'industria cosmetica in India, organizzato da BolognaFiere e da Informa Markets torna a Mumbai dal 6 all'8 ottobre. Un mercato, quello indiano, dinamico e in rapida crescita: grazie alla concomitanza con Cosmopack India, la manifestazione attirerà player locali e internazionali, in rappresentanza di Europa,

Nord America ed Estremo Oriente.

Aziende e compratori hanno l’opportunità di scoprire le novità del loro mercato di riferimento,scoprendo come i consumatori indiani hanno cambiato le loro abitudini di acquisto dopo la pandemia e quali sono i principali trend che ispirano le nuove generazioni.

Cosmoprof e Cosmopack India rappresenteranno tutti i settori dell’industria, dal prodotto finito di Cosmoprof India, con le proposte di profumeria e cosmetica, estetica e spa, hair, nail, accessori e prodotti naturali e biologici, alla filiera, con produttori especialisti nel confezionamento, macchinari e fornitori.

La manifestazione si terrà al Jio World Convention Center, un nuovo luogo di business per l’India. Per l’edizione 2022, grazie a una superficie espositiva fino a 10.500 mq, sono attese oltre 300 aziende espositrici. Grazie al supporto di Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, selezionate aziende italiane parteciperanno alla manifestazione, presentando le loro proposte di alta qualità.

Molte le iniziative speciali organizzate per i partecipanti al Cosmoprof India, con workshop di formazione di alta qualità e un calendario di approfondimenti, grazie alla collaborazione agenzie di trend e di design, associazioni e partner. Il Buyer Program, strumento consolidato della piattaforma Cosmoprof, faciliterà gli incontri tra espositori e buyer. Per l’edizione 2022 il programma coinvolgerà buyer e distributori provenienti soprattutto da Emirati Arabi Uniti, Usa, Europa e Asia.