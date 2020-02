Cosmoprof Worldwide Bologna svela i beauty trend dei prossimi dieci anni

«Con i suoi 53 anni di storia, Cosmoprof Worldwide Bologna è ancora oggi un evento unico nel panorama fieristico internazionale – dichiara Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere –. L’edizione 2020 porterà a Bologna oltre 3mila aziende, più del 70% provenienti dall’estero, e oltre 265mila visitatori: risultati record, che rendono Cosmoprof una punta di diamante del nostro made in Italy, raggiunti grazie alla collaborazione con Cosmetica Italia e con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ita – Italian Trade Agency».

Il palcoscenico di un settore «fiorente per l’economia italiana che nell’arco del tempo ha saputo, anche nelle congiunture più complesse, distinguersi per le dinamiche positive e spesso acicliche – afferma Renato Ancorotti, Presidente di Cosmetica Italia -. Le previsioni per la chiusura del 2019 segnalano infatti un fatturato globale che tocca gli 11,6 miliardi di euro e in crescita di oltre 2 punti percentuali rispetto all'anno precedente; le esportazioni superano il 40% di questo valore e confermano quanto i prodotti delle nostre aziende siano apprezzati e riconosciuti per la loro qualità, sicurezza e innovazione in tutto il mondo. La bilancia commerciale continua a registrare anno dopo anno nuovi record e per il 2019 segnerà un ulteriore +5,5% per un valore di 2,9 miliardi, ponendoci nel confronto con altri settori solo dopo moda e vino».

Nei primi dieci mesi del 2019 l’export di settore del nostro Paese è aumentato del 4,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, segnando un valore di 4,2 miliardi di euro. «Come Ice - spiega Carlo Ferro, presidente dell’Agenzia Ice - vogliamo quindi consolidare Cosmoprof come principale vetrina internazionale del settore, offrendo opportunità a un numero sempre maggiore di imprese e startup italiane che fanno dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione un punto di forza della nostra competitività sui mercati internazionali».

Da giovedì 12 a domenica 15 marzo apriranno Cosmopack e Cosmo|Perfumery & Cosmetics, per favorire gli incontri tra produttori e specialisti della filiera, aziende di prodotto finito, buyer e retailer per i settori Profumeria e Cosmesi, Green & Organic e per Cosmoprime, l’area dedicata alla profumeria di alta gamma. Da venerdì 13 a lunedì 16 marzo, spazio ai canali professionali di Cosmo|Hair & Nail & Beauty Salon, con la presenza dei titolari di saloni e centri estetici, hairstylist, acconciatori, onicotecniche e dei distributori specializzati in questi segmenti.

Aumenta l’area espositiva dedicata ai Country Pavilion: 23 padiglioni internazionali porteranno a Bologna le piccole e medie aziende beauty da tutto il mondo, svelando il loro esclusivo bagaglio di tradizioni e valori tipici del territorio: Belgio, California, Cina, Brasile, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Indonesia, Israele, Corea, Latvia, Polonia, Romania, Spagna, Svezia, Taiwan, Turchia, Uk, Usa e, per la prima volta, Mongolia, Repubblica Ceca e Russia.