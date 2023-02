Cosnova Italia cresce e investe su digitale e sostenibilità

Continuano anche le sfide per la supply chain. La distribuzione offline è aumentata in modo significativo nel 2022, per effetto del cambiamento del comportamento d’acquisto dei consumatori. L’azienda continua a registrare una crescita significativa nel settore dell’e-commerce europeo. Il forte aumento della domanda ha posto Cosnova di fronte a nuove sfide, in quanto le materie prime e gli imballaggi necessari per la produzione sono attualmente difficili da reperire o sono disponibili solo a prezzi significativamente più alti. L’obiettivo di quest’esercizio finanziario è quello di rendere ancora più resiliente l’intera catena di fornitura per il futuro, trasferendo in Europa un numero ancora maggiore di parti della filiera di produzione e lavorando a stretto contatto con partner commerciali e fornitori.

La trasformazione digitale e la creazione di contenuti sono aumentate ancora di più nel 2022. Con “studio_c”, lo studio di produzione di contenuti in-house, è iniziata la fusione tra brand, creazione di contenuti e marketing digitale. Elevata attenzione per il digitale anche in Italia: con il roadshow Essence ha lavorato su una duplice campagna: entrare in contatto con i consumatori sia di persona sia in modo virtuale. A ottobre sono stati ottenuti risultati impressionanti con TikTok Italia, quando quattro dei video per il roadshow essence sono stati nominati come migliori Ads in Italia per il loro contenuto ispirazionale: tre video per la categoria “Grandi piattaforme di e-commerce” e un video per la categoria “Bellezza e cura della persona”.



«Si tratta di un passaggio importante per acquisire awareness su TikTok in Italia - dice la ceo - e dimostra il forte interesse per il marchio, oltre a coinvolgere il nostro pubblico di riferimento, dato che la centralità del consumatore è fondamentale per noi».