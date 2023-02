Caso Cospito, Meloni: «Nessun presupposto per dimissioni Delmastro. Toni alti, invito Fdi e altri a confronto rispettoso»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si aggravano le condizioni di Alfredo Cospito, detenuto nel carcere di Opera al 41-bis.I medici di Opera e il Tribunale di sorveglianza di Milano, presieduto da Giovanna Di Rosa, stanno cominciando a valutare un suo trasferimento dal centro clinico del carcere milanese al reparto di medicina penitenziaria dell’ospedale San Paolo. L’ipotesi di un ricovero ospedaliero, da quanto si è appreso, è realistica laddove il 55enne, da 108 giorni in sciopero della fame, dovesse proseguire a rifiutare anche gli integratori. La loro prolungata interruzione potrebbe portare a una crisi cardiaca e alla necessità di trattamenti salva vita. Al momento i suoi parametri sono compatibili con la detenzione.

Cospito, che da ottobre non tocca cibo per protestare contro il 41bis, da qualche giorno va avanti ad acqua, zucchero e sale e ha fatto pervenire al Dap una dichiarazione nella quale esprime la volontà di non procedere con l’alimentazione forzata, nel caso in cui le sue condizioni peggiorassero a tal punto e fosse incosciente. Al momento è comunque lucido, cammina, si regge in piedi.

Sale intanto la tensione per le manifestazioni degli anarchici. I sottosegretari alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove e Andrea Ostellari sono stati messi sotto scorta. Sulle minacce che sono state ricevute da politici e funzionari da parte degli “anarchici” la premier Giorgia Meloni ha lanciato un appello a tutte le forze politiche: su questi temi «dobbiamo essere uniti» e ci deve essere «responsabilità da parte di tutti».

Meloni, nessun presupposto per dimissioni Delmastro

In una lettera al Corriere della Sera, la premier ha risposto alle polemiche sul caso Cospito e alla domanda sul passo indietro del sottosegretario Delmastro. «Non ritengo vi siano in alcun modo i presupposti per le dimissioni che qualcuno ha richiesto - ha scritto il presidente del Consiglio -. Peraltro, le notizie contenute nella documentazione oggetto del contendere, che il Ministero della Giustizia ha chiarito non essere oggetto di segreto, sono state addirittura anticipate da taluni media. Ci sono in questo polverone, a mio avviso, aspetti chiaramente strumentali. Trovo singolare - ha continuato Meloni - che ci si scandalizzi perché in Parlamento si è discusso di documenti non coperti da segreto, mentre da anni conversazioni private - queste sì da non divulgare - divengono spesso di pubblico dominio». «Sicuramente i toni si sono troppo alzati e invito tutti, a partire dagli esponenti di Fratelli D’Italia, a riportarli al livello di un confronto franco ma rispettoso. È chiaro - si legge ancora nella lettera - che non ci troviamo davanti a una delle tante polemiche che agitano il mondo politico, ma a una situazione dai contorni decisamente inquietanti che rischia di avere conseguenze gravi. A uno scenario che richiede prudenza e cautela ma che deve vedere compatto lo Stato, in tutte le sue articolazioni e componenti, a difesa della legalità. È un appello - conclude Meloni - che rivolgo a tutti, politici, giornalisti, opinionisti. Perché non ci si debba domani guardare indietro e scoprire che, non comprendendo la gravità di quello che stava accadendo, abbiamo finito per essere tutti responsabili di un'escalation che può portarci ovunque».

Tajani, 41 bis è indispensabile, non si tocca

«Il 41 bis - ha chiarito il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un incontro elettorale promosso da Fi a Milano a una settimana dal voto delle regionali - non si può toccare in questo momento, perché bisogna ancora sconfiggere mafia e terrorismo». «È assolutamente indispensabile continuare ad avere il 41 bis, come strumento di garanzia per la sicurezza dello Stato. Mi pare assurdo - ha aggiunto - che si indichi il capo dello Stato come uno degli obiettivi che sono responsabili del 41 bis o della detenzione di un anarchico condannato per reati di terrorismo». Il quadro attuale vede «un’escalation, un attacco contro lo Stato italiano portato non solo all’interno dei confini nazionali ma da un’internazionale anarchica contro tutte le sedi diplomatiche del nostro Paese». «Abbiamo innalzato il livello di sicurezza - ha spiegato Tajani -, ora bisogna lavorare per difendere lo Stato di diritto da chi vuole sconfiggere un sistema democratico dove chi commette un reato, dopo essere stato processato, deve essere condannato per aver commesso dei reati gravi, come è il caso del detenuto Cospito».