Cospito trasferito in ospedale, resta il regime 41 bis. Scontri tra anarchici e polizia a Milano

Alfredo Cospito, trasferito questo pomeriggio dal carcere milanese di Opera all’ospedale San Paolo, da quanto si è appreso da fonti del Dap e giudiziarie si trova in una delle camere riservate ai detenuti in 41 bis. L’esponente anarchico, che sta portando avanti lo sciopero della fame, è stato ricoverato nel reparto di medicina penitenziaria dell’ospedale milanese su indicazione dei medici. A disporre il suo trasferimento è stato il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria “in via precauzionale”

Cospito trasferito all’ospedale San Paolo

Da quanto si è appreso da ambienti carcerari e giudiziari milanesi, per l’esponente anarchico, che si trova al 41 bis e che sta portando avanti lo sciopero della fame da quasi 4 mesi, si è reso necessario il ricovero ospedaliero in quanto, oltre al cibo, si rifiuta di assumere anche gli integratori.

Ministero: salute del detenuto è priorità assoluta

«La salute di ogni detenuto costituisce priorità assoluta». Lo sottolinea il ministero della Giustizia nella nota con la quale comunica il trasferimento di Alfredo Cospito all’ospedale San Paolo di Milano.

Cospito pesa 71 chili, a rischio edema cerebrale

Alfredo Cospito pesa 71 chili ed è a rischio di edema cerebrale e aritmie cardiache potenzialmente fatali. E’ quanto ha riferito il medico di parte all’avvocato Flavio Rossi Albertini dopo la visita effettuata in carcere oggi a Opera. L’anarchico, in base a quanto aggiunge il medico, “è determinato ad andare avanti con la protesta. E’ lucido e cammina sulle proprie gambe”. Il consulente ha definito le condizioni “serie”. “I parametri tengono ma basta poco perchè la situazione precipiti senza dei segni particolari di allarme” preventivo, ha aggiunto

Scontri tra anarchici e polizia a Milano

Intanto si registrano scontri tra la polizia e gli anarchici in corteo a Milano per manifestare a sostegno di Alfredo Cospito e contro il regime di 41 bis. All’altezza di via Sabotino sono stati lanciati petardi, bottiglie e pietre e gli agenti hanno caricato i manifestanti. Danneggiati cestini della spazzatura, piante, tavolini dei locali e vetrine, oltre a motorini e biciclette parcheggiati. Sei poliziotti del Reparto Mobile di Milano sono rimasti feriti e si sono dovuti recare in ospedale per essere medicati. Undici manifestanti sono stati portati in Questura per valutarne la posizione e le responsabilità in ordine ai danneggiamenti di numerose vetrine di negozi.