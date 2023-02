Cospito, chi è e perché è diventato un caso

L’invito a innescare l’insurrezione generalizzata

Il 41 bis è stato chiesto dai magistrati proprio per tagliare i legami con l’esterno del detenuto. Suoi scritti filtrati fuori dal carcere - nelle valutazioni di magistrati ed investigatori - hanno indicato obiettivi da colpire, oltre ad offrire una piattaforma strategica per l’azione. Proprio alcune sue riflessioni, non a caso, sono contenute nella “Chiamata internazionale all’azione in solidarietà con Alfredo Cospito dal 22 al 28 gennaio”, documento che ha avviato le mobilitazioni e che invita a scontrarsi «armi in pugno con il sistema». «Non basta la ’controinformazione’ - scrive Cospito - questa diventa rivoluzionaria quando alimenta l’azione, quando diventa strumento per i nuclei d’azione permettendo loro di armonizzare i propri attacchi e innescare l’insurrezione generalizzata».

La possibile saldatura tra anarchici e antagonisti

Ed a raccogliere l’appello allo scontro potrebbero essere non solo i suoi compagni anarchici. il ministro dell’Interno Piantedosi ha messo infatti in guardia dal rischio del «ricompattamento di frange della galassia dell’antagonismo come si è visto nella manifestazione di domenica a Roma». La battaglia per Cospito può così diventare la ’bandiera’ unificante di diverse pulsioni antisistema che si agitano nella società.