Cospito, Delmastro sotto scorta. E attacca: il Pd deve spiegare l’inchino ai mafiosi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro va sotto scorta in seguito alle tensioni degli ultimi giorni in merito alla detenzione in regime di 41 bis dell’anarchico Alfredo Cospito. La scorta sarà disposta il 10 febbraio, ma in via precauzionale tuttavia il ministero della Giustizia ha già provveduto con una tutela provvisoria. Stessa misura per l’avvocato padovano Andrea Ostellari, 48 anni, leghista e sottosegretario alla Giustizia. Sulla vicenda il 15 febbraio avrà luogo alla Camera una informativa del governo circa gli esiti degli approfondimenti prospettati dal ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Cospito: non c’entro con la mafia, 41-bis toglie libertà

«Non c’entro nulla con la mafia, voglio che venga cancellato il 41-bis per tutti perché è uno strumento che toglie le libertà fondamentali, ho visto mafiosi che sono anziani e malati, persone non più pericolose». Questo, in sostanza, il pensiero che Alfredo Cospito ripete in queste ore a chi ha avuto modo di vederlo nel carcere milanese di Opera. A proposito delle azioni di protesta come forma di sostegno, l’anarchico, in sciopero della fame da oltre 106 giorni, chiarisce che nella ideologia anarchica «non si giudicano le azioni degli altri» e che i suoi scritti sono tesi «individualiste, perché non c’è una organizzazione».

Loading...

«Se peggioro non voglio l’alimentazione forzata»

Cospito ha fatto pervenire al Dap una dichiarazione nella quale esprime la sua volontà perché non si proceda con l’alimentazione forzata, nel caso in cui le sue condizioni peggiorassero al tal punto e fosse incosciente. Da quanto si è saputo, è la prima volta, almeno a Milano (il 55enne si trova nel centro clinico del carcere di Opera), che arriva una dichiarazione di questo tipo da parte di un detenuto nelle sue condizioni. Ci saranno diversi profili giuridici da valutare, dunque, nel caso si arrivasse ad una situazione critica dal punto di vista sanitario.

Magistrati in visita, monitoraggio costante salute

La presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano Giovanna Di Rosa e la giudice Ornella Anedda sono andate a visitare ieri Alfredo Cospito, l’anarchico in sciopero della fame da oltre 106 giorni. A quanto si è saputo, la Sorveglianza, attraverso colloqui coi medici, sta effettuando d’ufficio un controllo continuo e costante delle condizioni di salute del 55enne, che ha deciso di sospendere anche gli integratori, beve molto e assume sale e zucchero. Al momento il monitoraggio costante da parte dei magistrati si basa anche sulle relazioni sanitarie dei medici del penitenziario.

Manifesti choc a “La Sapienza” di Roma

Manifesti e scritte inneggianti a Cospito sono apparse sui muri della città universitaria de “La Sapienza” di Roma. In particolar modo un manifesto con scritto «Chi sono gli assassini di Cospito?» con i volti su sfondo nero del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del ministro della Giustizia Carlo Nordio e dell’ex Guardasigilli Marta Cartabia, del presidente del consiglio Giorgia Meloni. E ancora il volto di Anna Maria Loreto, procuratore capo di Torino, di Giovanni Russo, capo del Dap e del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo. L’Università si è adoperata immediatamente per la cancellazione delle scritte, apparse anche sui muri del Rettorato, e la rimozione dei manifesti all’interno della città universitaria. Al momento sono rimaste solo alcune scritte sui muri della Facoltà di Lettere.