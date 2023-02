Cospito, Nordio conferma il regime del 41-bis: «Ha istigato dal carcere»

Ostellari: bene Nordio, Stato non cede ai ricatti

«Condivido e sostengo la decisione del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che ha rigettato la richiesta di revoca anticipata del regime detentivo previsto dall'art. 41 bis o.p. per Alfredo Cospito - ha detto il sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Ostellari -. Allo stato attuale, fino a diverse indicazioni da parte del personale medico e della magistratura, non sussistono ragioni che giustifichino diversi intendimenti. La pericolosità del soggetto è nota e certificata e lo Stato non cede ai ricatti o alle intimidazioni dei violenti».

Cospito: sit-in ministero,perché volete uccidere Alfredo?

«Fuori Alfredo dal 41 bis», queste le parole sullo striscione e anche quelle urlate dagli anarchici, in via Arenula, davanti al ministero di Giustizia, in un sit in di solidarietà a Cospito. «Alfredo è al 41 bis per un fatto che non ha commesso. Quantificare il suo reato come strage politica è vergognoso. Per la strage serve il fine di uccidere - sostengono i manifestanti -. Vogliono uccidere Alfredo ma noi non trattiamo».