Cospito trasferito nel carcere di Opera a Milano. Cinque auto in fiamme in sede Telecom a Roma e scritte contro il 41 bis

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Alfredo Cospito è arrivato nel carcere milanese di Opera. Per via delle sue condizioni fisiche, dovute allo sciopero della fame che sta portando avanti, l’anarchico trasferito dal carcere di Sassari sarà portato nel servizio di assistenza integrata, cioè nell’ex centro clinico. «Cospito sarà ricoverato nel padiglione del Servizio assistenza intensificata della struttura carceraria meneghina di Opera in considerazione del suo stato di salute» spiega il suo avvocato Flavio Rossi Albertini. Al Sai sono destinati i detenuti affetti da gravi patologie. Ieri il medico di fiducia di Cospito, Angelica Milia, aveva sostenuto che il detenuto era a «rischio fibrillazione», in considerazione del suo calo ponderale, e ne aveva sollecitato il trasferimento. Il detenuto è in sciopero della fame dallo scorso ottobre e le sue condizioni di salute sono peggiorate negli ultimi tempi. Il carcere milanese dispone del regime del 41 bis e del Servizio di Assistenza intensiva.

Difensore Cospito: non accetterà somministrazioni cibo

L’avvocato Rossi Albertini ha ribadito che Cospito «non accetterà somministrazioni di cibo e continuerà sicuramente lo sciopero della fame». E ha aggiunto che l’unica novità di questo trasferimento è che nella struttura di Opera hanno specialisti in grado di intervenire tempestivamente in caso di emergenza»



Loading...

Il caso oggi in Cdm

Il caso Cospito approda poi oggi in Consiglio dei ministri. Alle 18.30 si terrà una riunione del governo, in cui è prevista un'informativa dei ministri degli Esteri, dell'Interno e della Giustizia sul caso dell'anarchico al 41 bis.

La linea dura del governo

Oggi la premier Giorgia Meloni ha confermato la linea dura del governo. Credo che lo Stato «non si debba far intimidire da chi pensa di minacciare i suoi funzionari» ha detto a margine della presentazione del progetto “Polis - Casa dei servizi digitali” di Poste italiane, parlando del caso Cospito. «È evidente che la lunga scia serpentosa di sangue e attacchi testimoniano di come quell'uomo riesca a dare segnali esterni con assalti e violenza nei confronti delle istituzioni. Lo Stato non può arretrare» ha incalzato il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, in visita al carcere di Biella, rigettando l'ipotesi di clemenza per l'anarchico detenuto in regime 41 bis nel carcere di Sassari. «Per quanto riguarda l'aspetto politico non si arretra sul 41 bis, sull'ergastolo ostativo. Sono strumenti speciali per affrontare mafia e terrorismo anarchico L'applicazione attiene alla magistratura, ma noi non la priveremo mai di questo strumento» ha aggiunto il sottosegretario.

Pd: no ad indietreggiamenti, ma evitare morte

Diversa la linea del Pd: «“Alle forze dell’ordine e alla magistratura va la nostra solidarietà, ma nel caso di Cospito non si tratta di indietreggiare di fronte a violenze e intimidazioni, si tratta di salvaguardare la sua salute ed evitare che muoia in carcere. Per questo, come dice anche il garante nazionale dei detenuti, va trasferito in una struttura più idonea, ed è necessario che con urgenza le istituzioni preposte valutino se permangono le condizioni per la sua detenzione al 41 bis» ha detto la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia del Pd, Anna Rossomando