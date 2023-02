Cospito, il sottosegretario Delmastro indagato dalla Procura di Roma

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro è indagato dalla Procura di Roma nell’ambito dell’indagine aperta per rivelazione e utilizzazione del segreto di ufficio dopo l’intervento alla Camera del vicepresidente del Copasir, Giovanni Donzelli, sulla vicenda Cospito. Delmastro potrebbe essere ascoltato già domani dagli inquirenti che hanno aperto il fascicolo dopo un esposto presentato dal parlamentare Angelo Bonelli.

Nordio: su revoca 41-bis parere Dna nettissimo

Sulla revoca del 41-bis ad Alfredo Cospito «la sopravvenienza di fatti nuovi è stata esclusa radicalmente dalla Direzione nazionale antimafia», e «per quanto riguarda le ragioni di diritto che avrebbero legittimato la revoca il parere è nettissimo» e considera quelle ragioni «assolutamente fallaci». È quanto ribadito dal ministro della Giustizia Carlo Nordio in un’interrogazione al Senato. «La salute è un bene primario e irrinunciabile per tutte le persone. Per questo Cospito è ricoverato in un’area di eccellenza dell’ospedale di Milano che monitorizza minuto per minuto le sue condizioni di salute».

Minacce anarchici Fai ad aziende e manager

Un volantino con minacce anarchiche è stato recapitato a firma della Federazione anarchia informale (Fai) ad un serie di aziende italiane. Lo si apprende da fonti qualificate. Le minacce riguarderebbero, tra gli altri, un manager di un’azienda con sede a Torino ma che non lavorerebbe nel capoluogo piemontese. Il volantino di minacce risulta contenere parole di solidarietà nei confronti di Alfredo Cospito, l’anarchico da oltre cento giorni in sciopero della fame contro il 41-bis.