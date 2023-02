Cospito: telefonata al Carlino annuncia attentato a Bologna

Ascolta la versione audio dell'articolo

«A Bologna ci sarà un grave attentato, in relazione ai fatti di Cospito (l'anarchico da oltre 100 giorni in sciopero della fame per protestare contro il regime del 41 bis al quale è sottoposto, ndr)». È questo il testo della chiamata anonima arrivata martedì 31 gennaio alla portineria de Il Resto del Carlino di Bologna. A riportare la notizia è il Qn e l’edizione bolognese del quotidiano.

La Digos è intervenuta subito in via Mattei, per ascoltare l’addetto che ha preso la chiamata. E adesso sono in corso le indagini, per risalire al luogo da cui è partita. Ieri, sempre al Carlino, è arrivata anche una lettera contro la premier Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto, contro la politica del Governo sull’Ucraina. «In caso di persistenza, saremo costretti a prendere dei seri provvedimenti», scrive l’ignoto mittente.

Da Dda Torino parere a ministro su Cospito

Intanto la direzione Distrettuale antimafia di Torino ha inoltrato al ministero della Giustizia il parere sul 41 bis per Cospito. Nulla è trapelato sul contenuto del parere.

Consigliere Usuelli: «Cospito sta in piedi ed è lucido»

«Alfredo Cospito dice che non c’è differenza tra Sassari e Opera al momento per i suoi bisogni», ha riferito il consigliere regionale lombardo di +Europa/Radicali, Michele Usuelli, che ieri ha visitato il carcere milanese dove è recluso Cospito. L’anarchico è stato recentemente trasferito da Sassari al Centro di assistenza integrata del carcere di Opera. Con Cospito «abbiamo parlato in piedi per mezz’ora - ha raccontato Usuelli -, una sbarra ci divideva. Era vigile, reattivo e respirava bene: è in grado di sostenere un dialogo anche con passaggi complicati». «La carenza di cibo - ha sottolineato il consigliere - non gli fa perdere la lucidità mentale».