Cospito, tensione alla manifestazione a Roma: ferito un agente, 41 identificati

Sono 41 i soggetti identificati e denunciati dalla Polizia di Stato all’autorità giudiziaria in relazione agli scontri avvenuti ieri nella zona di Trastevere tra militanti anarchici, che protestavano in favore di Alfredo Cospito, e forze dell’ordine durante i quali è rimasto ferito un poliziotto. Dopo un breve contatto tra manifestanti e forze dell’ordine, seguito a un lancio di oggetti e lacrimogeni, un agente è rimasto ferito.

I manifestanti si sono riuniti a piazza Trilussa per esprimere solidarietà ad Alfredo Cospito, in sciopero della fame da più di cento giorni per protestare contro il 41 bis disposto nei suoi confronti per 4 anni.

Un piccolo gruppo di manifestanti ha cercato di forzare il cordone disposto dalle forze dell’ordine ma è stato respinto dagli agenti in assetto antisommossa. Sono state lanciate bottiglie e fumogeni, ma poi la situazione è tornata alla normalità.

La manifestazione non era preavvisata. Alcuni manifestanti sono stati fermati e portati in questura per essere identificati. Quando la manifestazione si è sciolta, dopo alcuni momenti di tensione, alcuni partecipanti si sono allontanati danneggiando fioriere, motorini, cassonetti.

Cospito da oltre cento giorni è in sciopero della fame nel carcere di Sassari. Se il 41 bis ha interrotto da oltre 3 mesi le comunicazioni con l’esterno del 55enne - tra le ’menti’ della Federazione anarchica informale - dal mondo di fuori i suoi compagni continuano a mandargli segnali di vicinanza: scritte, striscioni, cortei e presidi, ma anche azioni incendiarie contro sedi diplomatiche.