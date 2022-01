Costa Concordia, dieci anni fa il tragico inchino all’isola del Giglio

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

Errori, bugie, tragiche coincidenze, lati oscuri, buchi nella comunicazione. Uno spericolato “inchino” che si trasforma in tragedia. Dieci anni fa, il 13 gennaio 2012, alle ore 21,45, la Costa Concordia, una città galleggiante da 450 milioni di euro, urta uno dei tre scogli delle Scole, riportati da tutte le carte nautiche, a poca distanza dall’isola del Giglio, che fanno parte del parco nazionale dell’Arcipelago Toscano. Un boato e subito a bordo una fortissima e lunghissima vibrazione è il primo segnale della tragedia. É la storia del naufragio della Costa Concordia, della notte in cui tanti destini si sono intrecciati. La notte in cui una manovra azzardata ha causato 32 vittime innocenti.

Lo squarcio di 70 metri

L’urto apre uno squarcio di circa 70 metri sul lato sinistro della nave, che si arena sullo scalino roccioso a nord di Giglio Porto. Seminando panico e morte: 27 vittime fra i passeggeri e 5 fra l’equipaggio. Nell’elenco c’è anche una bimba di appena cinque anni, Dayana, morta insieme al papà William. Nell’immaginario collettivo che in quei giorni accomuna la tragedia del Giglio al naufragio del Titanic, resta la nave - con una stazza di oltre 114 tonnellate - adagiata come un gigante ferito davanti all’isola del Giglio. Un gigante spiaggiato che ha risvegliato fantasmi del mare sepolti da anni.

Loading...

L’inchino è una manovra che porta la nave vicino alla costa, un saluto a chi si trova in terraferma

Crociera “Profumo di agrumi”: 1.300 euro per due adulti e un bambino

A bordo c’erano 4.229 persone, di cui 1.013 membri dell’equipaggio e 3.216 passeggeri di 63 nazionalità diverse, partiti da due ore dal porto di Civitavecchia in direzione Savona, per godersi una settimana di relax nel Mediterraneo con la crociera low cost “Profumo di agrumi”. Un viaggio di sette giorni fra Tunisia, Baleari, Spagna e Francia a un prezzo allettante: 1.300 euro per due adulti con un bambino. Poi la virata per l’inchino al Giglio. Al momento dell’impatto a bordo si serviva il secondo turno della cena a base di risotto allo zafferano e pesce arrosto.

L’urlo di De Falco: «Vada a bordo, c....»

Quella notte e i giorni successivi restano impressi come un film. L’urto, la nave che trema, le grida della gente, il buio, la paura, 4mila persone che cercano di raggiungere le scialuppe, il ritardo nella richiesta di soccorso, le fasi del salvataggio in piena notte, dove spicca l’altruismo degli abitanti dell’isola che mettono a disposizione tutto ciò che hanno per aiutare i naufraghi. E le terribili storie dei superstiti, di chi si è salvato per fortuna o per caso. Delle vittime innocenti che non ce l’hanno fatta. C’è Capitan Schettino che lascia la nave prima che siano scesi tutti i passeggeri. Il rimbombo della frase urlata al telefono a Schettino dal capitano di fregata della Capitaneria di Livorno Gregorio De Falco («Vada a bordo, c....»). Una parolaccia che lo trasforma sui social nell’eroe buono della vicenda che per la verità presenta subito molti lati oscuri. De Falco verrà poi eletto senatore nelle file del M5s, per poi passare al Gruppo misto.

Foto a bordo della Costa Concordia scattata dal passeggero Carlos Carballa (Ansa/Carlos Carballa)

Schettino è a Rebibbia, condannato a 16 anni di reclusione

Arrestati il comandante Francesco Schettino, in Costa Crociere dal 2002 e comandante dal 2006 e il primo ufficiale di coperta Ciro Ambrosio, ufficiale di guardia in plancia al momento dell’incidente. Condannati con patteggiamento, tutti con pene inferiori ai tre anni di carcere, il comandante in seconda Ciro Ambrosio, il terzo ufficiale Silvia Coronica, il timoniere Jacob Rusli Bin, il responsabile sicurezza della Costa Crociere Roberto Ferrarini e l’hotel director Manrico Giampedroni. Schettino è nel carcere romano di Rebibbia, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione: dieci per omicidio plurimo colposo e lesioni colpose, cinque per naufragio colposo, uno per abbandono della nave. É stato anche interdetto per 5 anni da tutte le professioni marittime. In carcere è un detenuto modello, tanto che a maggio 2022 potrebbe essere ammesso a misure alternative. Dietro le sbarre frequenta corsi universitari in legge e giornalismo.