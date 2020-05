Costa Crociere chiede regole provvisorie per far navigare solo in Italia le navi Alla Commissione X del senato sono arrivati gli appelli ad emendare il decreto rilancio da crociere, porti turistici, guide e costruttori edili di Raoul de Forcade

Per iniziare la fase 2 della ripresa, le crociere, ancora tutte in lockdown, hanno bisogno di nuove regole (provvisorie) per la navigazione nei soli porti italiani (il cosiddetto cabotaggio) e di un tavolo che stabilisca un protocollo di ripartenza con regole sanitarie omogenee su territorio nazionale.



È quanto ha chiesto Neil Palomba, direttore generale di Costa Crociere durante un’audizione alla Commissione Industria commercio e turismo del senato, presieduta da Gianni Girotto (M5s).



La Commissione ha ascoltato, nella medesima sessione, diverse voci del mondo economico legato al turismo ma non solo: oltre a Costa anche Federagit (Federazione guide turistiche), Assonat (approdi e porti turistici) e Ance (costruttori edili).



Palomba, dunque, puntando su un emendamento al decreto rilancio, chiede alla politica il via libera temporaneo (per l’estate 2020) a effettuare, in una prima fase di ripartenza dell’attività, crociere tutte in Italia. Un’opzione che al momento non è consentita dall’attuale regolamentazione, per le navi iscritte al Registro navale internazionale italiano.



«La nostra richiesta – afferma il manager - è un’esenzione temporanea che, in virtù di una deroga, ci dia la possibilità di operare su itinerari solo su porti nazionali. Su questo, l’associazione di categoria Confitarma ha predisposto un emendamento, a costo zero per lo Stato, che potrebbe rientrare nel decreto rilancio».