Costa Crociere festeggia i 75 anni e sostiene l’ospedale Gaslini

Costa Crociere si mette definitivamente alle spalle gli strascichi del pesante calo di prenotazioni avvenuto durante la pandemia di Covid, in tempo per festeggiare i 75 anni della compagnia, la cui storia è iniziata a Genova nel 1948, con il viaggio inaugurale della Anna C, prima navi passeggeri della sua flotta. Peraltro, la sede del gruppo, da tempo passato dalla famiglia Costa alla statunitense Carnival corporation, resta a tutt’oggi il capoluogo ligure.

Terzo trimestre con entrate in crescita

«Con il terzo trimestre del 2023 - ha affermato Mario Zanetti, ad di Costa Crociere, alla presentazione delle clebrazioni dell’anniversario - possiamo dire di esserci lasciati il Covid definitivamente alle spalle. I passeggeri e le entrate sono superiori al 2019, e questo è stato sottolineato anche in sede di presentazione dei conti trimestrali del gruppo Carnival».

Zanetti non ha reso noti i numeri, perché Carnival è quotata in Borsa ma ha ricordato come, alla presentazione della trimestrale, il numero uno del gruppo, Josh Weinstein, abbia riportato i casi di Costa e Aida (società tedesca che fa capo alla prima) quali esempi virtuosi della ripartenza in Europa. Zanetti ha anche confermato l’impegno della compagnia su Genova, con la Costa Toscana che attracca nel capoluogo, e su Savona che da anni è il quartier generale della flotta.

Nel 1948 la prima crociera

Venendo ai festeggiamenti, Zanetti ha presentato una serie di eventi tra il 19 e il 27 ottobre, tra i quali spiccano (il 20) una festa a bodro della Costa Toscana con Malika Ayane e, a seguire, uno spettacolo mai visto prima in Italia, che si svolgerà a palazzo ducale, cioè il Monumental tour, un evento che unisce musica elettronica, patrimonio culturale e digital art (creato dal dj e produttore francese Michael Canitrot), nonché due giornate dedicate all’impegno di Costa Crociere per l’Ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

La compagnia, tra l’altro, è la prima azienda a partecipare alla realizzazione del Padiglione zero, l’edificio su cui ruota tutto il progetto di riassetto del nosocomio che darà vita, nei prossimi anni, al Nuovo Gaslini.