Costa Rica: fra mare, reggae e tour nella foresta pluviale

Puntarenas e Talamanca: nomi che ispirano esperienze di viaggio esotiche in paradisi tropicali. Fra le destinazioni da considerare per una vacanza al caldo, anche il Costarica rivendica a ragione la propria candidatura e nel primo caso lo fa con una piccola cittadina che si sviluppa su una penisola sabbiosa lunga 8 km e larga mediamente solo 400 metri bagnata dall'Oceano Pacifico. Siamo a circa 120 km dalla capitale San Josè e chi vuole svernare da queste parti può alloggiare alla Selina Jaco,

struttura che sorge direttamente sulla spiaggia e ideale punto di partenza per avventurarsi con i quad nella foresta pluviale o fare surf sulle grandi onde. Per chi vuole provare l'ebbrezza di una mini vacanza nelle giungla a due passi dalla spiaggia, l'indirizzo giusto è quello che porta al villaggio turistico di Selina Puerto Viejo, caratterizzato da tipis costruiti in stile tradizionale e luogo ideale per rilassarsi completamente con i suoni e i sapori del Costa Rica, dalla musica reggae alla cucina speziata caraibica speziata.



