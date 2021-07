Costa Smeralda, con il Covid le ville guadagnano l’11,5%

In Costa Smeralda, a crescere non sono solamente i valori delle ville ma anche delle case di civile abitazione. L'incremento dei valori, per quelle in buono stato di conservazione, la crescita, dal 2007 al 2019 è stata del 21%. Nella valutazione si è passati dagli iniziali 6.200 euro a mq agli attuali 7.500 euro, dato che questo valore è stato mantenuto anche nel 2020. «La Costa Smeralda ha così superato altre destinazioni italiane- dice Mario Ferraro, vice presidente del Consorzio -, che, invece, hanno subito un calo perdendo posizioni e si conferma al vertice di questa classifica: natura e mare incontaminati, spazi esclusivi e di quiete sono elementi che la nuova dimensione del turismo post Covid sta affermando e consolidando sempre più e che rendono la nostra destinazione unica e senza eguali nel mondo».