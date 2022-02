Costa Smeralda, dal Qatar 80 milioni per rifare gli hotel e aprirne un quinto

«Il nostro obiettivo è ottenere il rinnovo completo delle nostre strutture entro il 2024 - sottolinea ancora Ferraro - in modo da completare il piano industriale di rilancio e posizionamento».

Il futuro gestito da nuovi brand

Molte le indiscrezioni che si susseguono sul cambio di brand. Il portafoglio di hotel sarà in futuro differenziato per gestore in modo da poter utilizzare più piattaforme per raggiungere fasce di clientela differenti. «L’obiettivo è duplice - dice Ferraro - puntiamo a un prodotto differenziato per rivolgerci a più ampi segmenti di mercato e generazioni di consumatori, ma anche per avere attraverso questa gestione migliore capacità distributiva e forza commerciale per promuovere anche destinazione con più piattaforme di operatori diversi». Un tema che coincide con l’obiettivo di lunga data della Costa Smeralda, quello di allungare la stagione. «Vogliamo arrivare a una stagionalità di sei mesi e nei due alberghi del centro anche più lunga» conferma.

Il 2021 ha registrato dati sopra le aspettative. «Da luglio abbiamo viaggiato a pieno regime - dice -. E abbiamo notato il consolidarsi di qualche trend del 2020, con una domanda anche fuori stagione». Già oggi il portafoglio ordini è del 20% più alto nello stesso periodo del 2019, sottolinea il manager. I ricavi nel 2021 sono stati pari a 88,7 milioni di euro (+108,2% anno su anno e -17,8% sul 2019), mentre l’Ebitda 2021 è stato di 29,4 milioni (+553,3%; - 14,3% sul 2019). Teniamo conto che i numeri sono fortemente influenzati nel 2020 dalla pandemia. «Aumenta la tendenza a viaggiare di più fuori stagione per evitare la folla - dice -. L’allungamento della stagione che ne è conseguito ci induce ad aprire i nostri alberghi per la stagione 2022 in anticipo. Il Cala ed il Cervo apriranno il 17 di marzo seguiti da Romazzino e Pitrizza il 25 di maggio».