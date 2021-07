Costa Smeralda, il Qatar investe 120 milioni in 5 anni sul turismo

4' di lettura

Destinazione Costa Smeralda: un paesaggio naturale unico, un mix di offerta turistica per tutti i target del lusso, un’eccellenza a scala internazionale e un programma che va oltre la stagionalità, e ancora un’esperienza che fa lievitare alle stelle i prezzi dell’immobiliare.

Offerta superiore alla domanda

«Si registra un forte incremento del segmento premium del real estate» ha spiegato Mario Ferraro, ceo di Smeralda Holding .

«Per una villa – ha proseguito Ferraro – con spiaggia privata non c’è un prezzo di mercato. Vale la componente emotiva e competitiva tra i super ricchi del mondo. Russi, americani, mediorientali. Appena se ne trova una, parte una sorta di asta. Oggi per le ville in seconda fila, senza spiaggia privata, si parla di prezzi dell’ordine dei 50, 70mila euro al mq in zona Cala di Volpe o Romazzino. La domanda è molto superiore all’offerta».

Condizioni esclusive determinate anche dagli investimenti portati a termine a beneficio di tutto il Consorzio Costa Smeralda e degli annunci che si sono tradotti in progetti e cantieri arrivati al traguardo anche in questi mesi, scommettendo sul futuro.

Tradizione e cultura architettonica sono stati mantenuti e via via potenziati dagli anni ‘60 con Karim Aga Khan, facendo di questo pezzo di Sardegna un modello di sviluppo attrattivo e con una consolidata e rinnovata reputazione.

La holding del Qatar

Ad oggi Smeralda Holding (società italiana il cui azionista unico è Qatar Holding, braccio operativo di QIA, uno dei fondi sovrani più importanti al mondo, con una capacità di investimento di oltre 250 miliardi di dollari) è proprietaria - dal 2012 - di un patrimonio immobiliare che risulta composto da quattro hotel di extralusso, la Marina di Porto Cervo, un cantiere navale, il Pevero Golf Club, a cui si aggiungono altri asset minori come negozi, uffici, appartamenti, bar, ristoranti. La società possiede anche 2.300 ettari di terreni sulla costa.