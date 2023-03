Costantino (The Italian Sea Group): «Perini ora naviga in acque tranquille»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Perini Navi risorge dal mare in tempesta. Il marchio iconico di grandi navi a vela era fallito ed è stato acquistato all’asta dal cantiere toscano The Italian Sea Group (Tisg) nel dicembre 2021. E ora punta a scrivere un’altra storia di successo sotto la guida della nuova proprietà. «Perini può navigare in acque sicure per lunghissimi anni», ha annunciato Giovanni Costantino, patron del cantiere Tisg, presentando la nuova flotta battezzata Genesis e formata da tre modelli, 48 metri, 56 metri e 77 metri.

Allo studio è anche un progetto per una barca da 99 metri, evoluzione dello storico Maltese Falcon. L’estetica classica e elegante di Perini Navi è stata reinterpretata in chiave moderna – hanno spiegato i progettisti – con attenzione alla sostenibilità ambientale declinata nei pannelli solari e nelle batterie che alimenteranno le navi quando non sarà sufficiente il vento. Lo scafo non sarà necessariamente blu, il colore-simbolo di Perini, ma sarà lasciato alla scelta dell’armatore, mentre un corrimano in pelle blu sarà il fil rouge degli interni e degli esterni.

Costantino ha spiegato di aver già concluso le vendite di quattro Perini, la cui costruzione (entro il 2025) si aggiungerà al completamento della barca di Larry Allison, presidente esecutivo di Oracle, che proviene dal pacchetto del fallimento. Entro l’anno Costantino prevede di vendere altre due Perini. «Già oggi il marchio dà il 12% del nostro fatturato», ha spiegato l’imprenditore confermando la produzione nel cantiere di Viareggio, storica sede di Perini, delle barche fino a 55 metri e l’utilizzo del quartier generale di Marina di Carrara per quelle di dimensioni maggiori. Sul fronte dell’occupazione, Costantino ha ricordato l’assunzione di 65 persone a supporto del progetto Perini: «Gli accordi legati all’acquisizione prevedevano 35 assunzioni in tre anni, siamo ben oltre in un solo anno».