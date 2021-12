Costarelli (Anp Lazio): la nota non scioglie i dubbi, ora indicazioni precise

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

A sentire i dirigenti scolastici di dubbi la circolare di viale Trastevere sull’obbligo vaccinale nella scuola ne scioglie ben pochi. A mormorarlo sono centinaia di presidi in tutta Italia. A dirlo esplicitamente è Cristina Costarelli, presidente dell’Anp Lazio, che la definisce «una riscrittura del DL 172 stesso inframmezzata con un'ampia serie di “pare” e “si ritiene” che lascia tutto sfuggevole e quasi discrezionale: le scuola hanno invece bisogno di indicazioni chiare, cogenti e sicure».Al suo interno - spiega - «si rimanda ancora al Dl 172 per una puntuale disamina che i Ds hanno già fatto autonomamente: quello che si aspettava non era l'invito alla disamina del testo, ma indicazioni organizzative fattibili da parte dell'amministrazione, di cui i Ds hanno bisogno con urgenza».

I nodi rimasti senza risposta

Il primo punto contestato dall’Associazione presidi del Lazio è il riferimento alla «mansione anche diversa» a cui può essere destinano il personale esente da vaccinazione: «Non viene detto quali siano queste mansioni diverse o se si intende invece un'assegnazione ad altro ruolo», evidenzia. Con annesso «il problema della necessaria sostituzione di tale personale, le cui modalità esecutive non vengono assolutamente chiarite».

Loading...

I dubbi sui supplenti

Un altro rebus rimasto irrisolto, sempre secondo Costarelli, riguarda i contratti dei supplenti docenti del personale non in regola con l’obbligo vaccinale: tali atti «si risolvono al rientro del titolare e non hanno più la durata di 15 gioni. Chi accetterà - si domanda - un contratto che non ha un termine definito e che potrebbe risolversi dopo 2 giorni?». Senza contare che «non si dice nulla per le supplenze del personale non docente».

Gli operatori esterni

Quando si passa a parlare delle categorie diverse rispetto a quelle per cui vale l’obbligo vaccinale (e cioè Ata, prof e dirigenti) la presidente dell’Anp Lazio è ancora più esplicita: «Riteniamo non abbia senso in una comunicazione dell'amministrazione usare l'espressione “non pare”, che lascia spazio alla soggettività più ampia, senza un adeguato fondamento amministrativo. Inoltre - fa notare - risulta incomprensibile il fatto che personale come gli assistenti agli alunni disabili siano esclusi da tale obbligo, avendo gli stessi contatti quotidiani e da vicino con gli studenti»

Le domande senza risposta

Costarelli accompagna le sue argomentazioni con un paio di domande cruciali: «Dovranno essere i Ds a richiedere il certificato di vaccinazione? Oppure si potrà accedere ai dati del sistema sanitario dalla piattaforma Sidi?» Prima di concludere ribadendo che «la nota dell'amministrazione non risponda se non sommariamente alla sentita necessità di fornire i suggerimenti operativi». Mentre «da parte delle scuole, degli impiegati, dei docenti e dei dirigenti si richiedono indicazioni procedurali per l’applicazione del Dl 172, al fine di garantire il funzionamento didattico delle scuole, l’applicazione puntuale dei provvedimenti anti Covid ed infine di rassicurare le famiglie degli studenti relativamente all'impegno di tutta l'amministrazione della scuola per la risoluzione dei gravi problemi che la pandemia da mesi sta generando».