Costi, assegni leggeri e poche donne: ecco perché quota 100 ha poco appeal Non è solo l’incidenza sulla spesa a rendere critici i pensionamenti con 62 anni e 38 di contributi nel triennio in corso. È una lunga serie di nodi a spingere i tecnici del nuovo esecutivo a valutare un restyling delle misure di Davide Colombo e Marco Rogari

Quota 100: arriva il restyling del governo giallorosso

Un macigno sulla spesa pensionistica. Che, secondo le ultime stime della Ragioneria generale dello Stato, è destinata ad appesantirsi di oltre 63 miliardi fino al 2036, con una crescita media di 0,2 punti di Pil l’anno. Ma dai dati ufficiali emergono altri punti deboli di “Quota 100”. Appena una domanda su quattro arriva da una lavoratrice. L’ultimo monitoraggio dell’Inps (vedi IlSole24Ore del 10 settembre) mette chiaramente in evidenza uno dei limiti principali dei nuovi anticipi voluto dal governo gialloverde. Che sono appannaggio soprattutto di lavoratori maschi con lunghe carriere contributive. Su 175.995 domande presentate finora solo 45.680 sono femminili.



I limiti di quota 100

«Quota 100” mostra anche altri limiti. Leggendo i dati grezzi del monitoraggio Inps si ha anzitutto la conferma che le adesioni sono basse (circa il 30% in meno rispetto ai target governativi). Inoltre la maggior parte degli aspiranti quotisti che hanno presentato domanda (circa il 61%) ha più di 62 anni, il che significa che l'anno prossimo e quello successivo ci saranno meno over 62enni candidati all'uscita. Altro limite annunciato dallo stesso governo Conte-1 è l'assegno più leggero ( fino al 6% per i dipendenti e del 4% per gli autonomi) un effetto dovuto alla minore contribuzione. Per non parlare del divieto di cumulo con altri redditi da lavoro nel primo quinquennio di pensionamento. Infine il fatidico tasso di sostituzione: per ogni nuovo pensionato ci sarà almeno un'assunzione di un giovane? Su questo fronte mancano evidenze statistiche ma già in questa fase dell'anno possiamo dire che neppure nella Pubblica amministrazione il tasso 1 a 1 si è verificato.

Verso un restyling delle misure

Non è dunque solo l'incidenza sulla spesa a rendere critici i pensionamenti con 62 anni e 38 di contributi nel triennio in corso. È una lunga serie di nodi a spingere i tecnici del nuovo esecutivo a valutare un restyling delle misure. Tra le opzioni c'è una rimodulazione delle finestre di uscita, l'innalzamento di uno dei due requisiti di «Quota 100», la reintroduzione degli adeguamenti automatici all'aspettativa di vita espressamente caldeggiata dalla Ragioneria generale. E anche uno stop anticipato della sperimentazione. Nel menù anche misure alternative e compensative come un'ulteriore proroga di Opzione donna, indicata nel programma del Conte-2, il passaggio a regime dell'Ape sociale con una platea più ampia e l'avvio di una «pensione di garanzia» finanziata fiscalmente per i giovani con carriere discontinue. Un intervento, quest'ultimo, previsto sempre nel programma del nuovo governo.