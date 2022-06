Costi, chip e guerra non fermano la corsa all’auto elettrica

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Interrogativi sulla durata della guerra in Ucraina, raddoppio dei costi delle materie prime, persistente crisi dei chip, catene di fornitura problematiche e logistica messa a dura a prova dalla strategia zero Covid in Cina non fermano la corsa all’elettrificazione dell’automotive su scala globale. Nei prossimi 5 anni il settore investirà 526 miliardi di dollari, il 60% in più rispetto ai precedente periodo. Lo sostiene l’edizione 2022 del Global Automotive Outlook della società di consulenza globale...