Costi dell’energia e occupazione, i due fondi “green” senza coperture

In attesa della “svolta green” e del discusso “decreto (o Ddl) clima” il governo ha un primo problema da risolvere. Il doppio Fondo “anti carbone” previsto un mese fa dal decreto sulle crisi aziendali rischia di essere senza coperture. Lo rileva il Servizio Bilancio del Senato, nel dossier che analizza gli impatti del provvedimento assegnato alle commissioni Industria e Lavoro di Palazzo Madama.

Il problema, rilevano i tecnici del Senato, è l'impossibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle aste sul CO2, organizzate nell'ambito del mercato europeo ETS (Emissions Trading Scheme) che assegna le quote di emissione ai comparti industriali degli Stati membri. L'ostacolo è rappresentato dalla legge di contabilità in base alla quale questi proventi non sono utilizzabili fuori dalla sessione di bilancio, in quanto indipendenti da modifiche legislative, e sono vincolati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

L’impatto sul decreto clima

Quella dei tecnici del Senato non è un’osservazione di poco conto, perché tra l'altro condizionerebbe anche l'impiego di questa fonte di copertura per il provvedimento (decreto o disegno di legge sarebbe ancora da decidere) sui cambiamenti climatici annunciato dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Quest'ultimo, dopo il rinvio dell'approvazione del provvedimento da parte del consiglio dei ministri, aveva sottolineato la possibilità di utilizzare le aste verdi per le necessarie coperture. Ma in pratica, stando così le cose, attingere a questa fonte sarebbe possibile solo se il provvedimento sul clima fosse presentato come collegato alla legge di bilancio.

Tornando però al doppio Fondo previsto dal decreto per la risoluzione delle crisi aziendali, il dossier del Senato rileva anche altre criticità: sulle stime di crescita dei proventi e sugli effetti sul debito pubblico



Il Fondo per ridurre i costi della bolletta alle imprese

Il decreto prevede che la quota annua dei proventi derivanti dalle aste, oltre il valore di 1 miliardo di euro, è destinata, fino a 100 milioni per il 2020 e 150 milioni annui dal 2021, a un “Fondo per la transizione energetica del settore industriale”, che dovrebbe sostenere sotto il profilo dei costi energetici i settori industriali considerati a maggiore rischio per il passaggio a un'economia “verde”. Un'ulteriore fetta, 20 milioni annui dal 2020 al 2024, andrà a un Fondo del ministero dello Sviluppo «per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone». Entrambi i fondi sarebbero regolati con successivi decreti attuativi. La copertura è legata prioritariamente alle quote dei proventi delle aste assegnate al ministero dello Sviluppo, ma se necessario, «per la residua copertura», si potranno utilizzare anche le quote del ministero dell'Ambiente.