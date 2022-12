Costi dell’energia, il governo sblocca gli aumenti in bolletta a fine contratto

Un’interpretazione «estensiva», quest’ultima, sconfessata giovedì scorso dal Consiglio di Stato, che ha bloccato la sospensiva degli adeguamenti disposta dall’Antitrust, a seguito di un ricorso di Iren (assistita da Giuspubblicisti Associati e da Cleary Gottlieb). La decisione dei magistrati sembra aver dato coraggio al governo, che da giorni ragionava sull’opportunità di fare un intervento normativo. L’interpretazione normativa introdotta, però, sembra avere efficacia dal primo gennaio, quando il Milleproroghe entrerà in vigore. Iren, a valle dell’ordinanza del Consiglio di Stato, potrà mantenere in essere gli adeguamenti, che sarebbero scattati dal primo dicembre.

Il limbo delle utility che avevano già fatto gli adeguamenti

Ma le altre utility, che avevano fatto gli adeguamenti in precedenza, perché scadevano prima le condizioni economiche, si trovano in una sorta di limbo, con il rischio di rimetterci qualche centinaio di milioni. Quello che accadrà nei prossimi giorni è che comunque gli adeguamenti resteranno in essere. Enel ha già fatto ricorso al Tar e attende il pronunciamento l’11 gennaio; altre utility potrebbero fare altrettanto, cercando di far unificare in quella data il pronunciamento su una misura cautelare, per adeguare all’orientamento del Consiglio di Stato.

E poi attendere, sempre puntando a unificare i vari ricorsi, il pronunciamento di merito che sempre il Tar del Lazio ha fissato per il caso Iren il 22 febbraio. Uno scenario, però, che potrebbe lasciare un rilevante margine di incertezza. Per questo motivo sarebbe in fase di valutazione l’opportunità di aggiungere un ulteriore passaggio nella norma introdotta dal governo, che arrivi a specificare la valenza retroattiva dell’interpretazione sull’articolo del Decreto Aiuti Bis.