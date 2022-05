Costi alle stelle e rischio siccità: agricoltura valdostana in difesa

«In questi mesi – afferma Henriet – i costi economici che gli allevatori devono sostenere sono lievitati: grano, mais e soia sono cresciuti in modo esponenziale da inizio anno. Per contro, i prezzi di vendita della carne non sono certo aumentati al punto da compensare questi costi. E il prezzo del latte è rimasto stazionario».

Il quadro attuale acuisce criticità preesistenti, come spiega il presidente Arev: «Il problema strutturale dei costi per chi produce in montagna c’è sempre stato, ma ora è aggravato dall’esplosione dei costi. Se per i foraggi siamo autosufficienti, per l’integrazione con i mangini dipendiamo totalmente da fuori regione». In regione si contano circa 35mila capi di bovini, 16mila vacche che producono 50 milioni di litri di latte all’anno, 2mila ovini e circa 4mila caprini.

Molte di queste attività si svolgono per una buona parte dell’anno in alta montagna. Elio Gasco, direttore regionale della Coldiretti affronta l’altra preoccupazione del settore: «Il rischio di un’emergenza idrica in generale e in particolare negli alpeggi». La regione si trova a dover fare i conti con la «riduzione o l’assenza di accumuli nevosi in quota. In assenza di adeguate precipitazioni nei prossimi mesi questo può diventare un problema serio in estate, con una carenza di acqua negli alpeggi». Indubbiamente, conferma Henriet, «negli ultimi anni si stanno impoverendo le risorse anche a causa del fatto che d’inverno la neve è scarsa». Sono tutti fattori, costi e anomalie climatiche, che sollevano incognite sul futuro di molte aziende. «Le nostre realtà hanno dimensioni che vanno bene per un utilizzo corretto del territorio (come l’impatto sulle superfici), ma vanno meno bene dal punto di vista della sostenibilità economica. Da un lato svolgono una funzione molto importante per il mantenimento del territorio, ma faticano a sopravvivere e la possibilità che con l’autunno qualcuno sia costretto a chiudere esiste».

Una mano alle aziende potrebbe arrivare dalle risorse del Pnrr, come ipotizza Gasco: «Andrebbe ripensata la politica dell’acqua, finanziando la creazione di piccolo invasi, di accumuli, per far fronte a cambiamenti climatici».

La produzione in Valle d’Aosta «è caratterizzata dall’alta qualità» ricorda Nicoletta, dalle mele al vino fino ai formaggi, in particolare la fontina, che assorbono circa il 90% della produzione di latte.