Costi triplicati per il nuovo San Siro, prima tegola per il Milan di Cardinale

Quando Mick Jagger, accolto dal boato di 57mila spettatori, è salito sul palco dello stadio di San Siro, a Milano, per il concerto che celebra i 60 anni dei Rolling Stones, avrà ripensato a 40 anni prima, quando indossò la maglia di Paolo Rossi alla vigilia della Finale dei Mondiali 1982 tra Italia e Germania. Non sa, invece, che forse è l'ultima volta in cui la leggendaria rock band si esibisce allo Stadio Meazza. Il glorioso, ma obsoleto, impianto verrà abbattuto. Ne dovrebbe sorgere accanto uno...