Costituzione online per le startup, colpo di freno del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha invece annullato il decreto ministeriale firmato il 17 febbraio 2016 dall'allora titolare del Mise Federica Guidi, che prevedeva la registrazione delle startup innovative in formato esclusivamente digitale. Si accoglie la tesi dei notai secondo cui un decreto ministeriale non sarebbe sufficiente per introdurre questo tipo di innovazione nell'ordinamento. Altro aspetto, una registrazione meramente digitale non renderebbe possibile il controllo di legalità effettuato invece dai notai.

I dati di fine 2020 riferivano un boom di startup innovative costituite online. Niente notaio per due imprese su cinque; al 30 settembre scorso erano arrivate a quota 3.422 le startup innovative avviate in forma completamente digitale e gratuita.

I parlamentari dell'innovazione si sono detti preoccupati anche a fronte di un annuncio del notariato, dell'avvio di una loro piattaforma online per le srl startup innovative. «La questione nasce all'indomani della sentenza che riporta in capo ai notai la costituzione di queste società - si legge in una nota del Mise -. Da parte del notariato l'impegno per creare la propria piattaforma online per rendere più semplici e meno costosi tutti gli adempimenti per le startup garantendo, al tempo stesso, tutti gli standard di sicurezza, dagli statuti alla correttezza delle procedure, per le neo imprese».

Secondo il ministro Giancarlo Giorgetti si intraprende un «percorso positivo e virtuoso che coniuga i doverosi progressi di sburocratizzazione con la sicurezza dei passaggi di registrazione delle startup».

Ma per Carabetta è una pericolosa monopolizzazione da parte dei notai. Il notariato, interpellato in merito, preferisce non commentare.