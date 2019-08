«Costretti a rivedere i tempi per l’ampliamento dello scalo di Pisa»

Sì, perché la sentenza del Tar non è contro Toscana Aeroporti, ma contro gli enti competenti che avrebbero dato l’ok su una documentazione insufficiente. In realtà sono stati proprio gli enti tecnici competenti a ritenere adeguati alla valutazione di impatto ambientale i dettagli progettuali forniti da Enac e Toscana Aeroporti, che hanno fatto tutto quanto è stato richiesto nel corso dei procedimenti amministrativi.

Lo stop al progetto quanti soldi fa perdere a Toscana Aeroporti?

Il ritardo nell’avvio dei lavori provoca una perdita rilevante soprattutto per Firenze e per la Toscana. Si stima che nella regione ci sia una domanda inevasa di voli pari al 50%. La perdita sarà in termini di minor indotto economico, minori collegamenti, maggiori disagi per gli abitanti dei quartieri oggi interessati all’inquinamento acustico e ulteriori disservizi per i passeggeri costretti a subire più di mille cancellazioni e dirottamenti all’anno per cause climatiche che verrebbero eliminate con la nuova pista. Chi ci perde, se non si realizza l’opera, è il lavoro, l’economia, la Toscana e l’Italia intera.

Toscana Aeroporti ha in programma interventi anche allo scalo di Pisa: che fine faranno i 37 milioni di investimenti annunciati per ampliare il terminal, la pista secondaria e le aree di stazionamento?

Continuerà la progettazione esecutiva ma saranno rivisti i tempi di realizzazione, in linea col piano economico e finanziario del gruppo. Il sistema aeroportuale toscano è fondato su due gambe, e la redditività di Firenze permette a Toscana Aeroporti di investire su Pisa senza avere contributi pubblici. Il progetto pisano è confermato ma oggi bisogna inevitabilmente rivedere i tempi.