Costruire relazioni tra Stati Uniti e Italia attraverso il commercio

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Mi trovo in Italia alla guida di una missione imprenditoriale del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti composta da dodici aziende americane di proprietà di imprenditori appartenenti a minoranze. La missione è arrivata in Italia il 15 maggio scorso e proseguirà in Spagna e Portogallo, dove si concluderà il 21 maggio. Sono entusiasta del potenziale che la missione offre per la creazione di nuove partnership in questi paesi e, sulla base dei nostri già solidi rapporti commerciali, della possibilità di promuovere l'obiettivo del presidente Biden di rafforzare ulteriormente i nostri storici e consolidati legami con l'Europa.



In Italia, la nostra delegazione sta avendo incontri individuali con potenziali partner e distributori locali. Il nostro obiettivo è favorire nuovi rapporti commerciali che promuovano reciprocamente la crescita economica tra i nostri due paesi. I participanti a questa missione includono alcune tra le aziende statunitensi più innovative nei settori della tecnologia informatica, dell'energia, della sicurezza, delle tecnologie per l'ambiente, ma non solo.



Loading...

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (PNRR) è di particolare interesse per questa missione, che punta a promuovere una crescita più solida per le generazioni future attraverso la digitalizzazione e l'innovazione, la transizione ecologica e l'inclusione sociale. Le aziende statunitensi che compongono la nostra delegazione hanno un forte interesse nel sostenere gli obiettivi del PNRR attraverso le nuove partnership che sperano di stabilire durante questo viaggio. I fornitori di tecnologia informatica che fanno parte della delegazione, ad esempio, esploreranno opportunità per le proprie tecnologie e soluzioni all'avanguardia per la sicurezza informatica, l'intelligenza artificiale, la sicurezza e controllo biometrico.



Alla missione partecipano inoltre aziende interessate ad opportunità nei settori in crescita dell'energia, dell'ambiente e della produzione italiana. La creazione di nuove collaborazioni promuoverà anche soluzioni digitali,



innovazione e il trasferimento di conoscenza tra i partner. Sia per i partecipanti statunitensi che per i potenziali partner italiani questa missione commerciale offre lo straordinario vantaggio di poter stabilire relazioni durature. La maggior parte degli imprenditori presenti nella delegazione rappresentano piccole e medie aziende e desiderano entrare in contatto con le loro controparti italiane, che a loro volta sono in maggioranza PMI con una struttura aziendale simile. Sia negli Stati Uniti che in Italia, le PMI rappresentano la maggior parte delle imprese e sono la spina dorsale dell'economia dei rispettivi paesi. Negli Stati Uniti, le PMI costituiscono il 99% di tutte le attività commerciali.