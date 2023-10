Costruito per proteggere voi e le vostre informazioni personali

Google Tensor G3 lavora con il chip di sicurezza Titan M2 per proteggere le informazioni personali e rendere il vostro Pixel più resistente ad attacchi sofisticati. E ora, Sblocco con il Volto del Pixel 8 soddisfa la più alta classe biometrica di Android, consentendo di accedere alle app bancarie e di pagamento come Google Wallet.

Con il Pixel si ricevono funzioni e aggiornamenti esclusivi che migliorano il telefono nel tempo. Per la prima volta, forniamo sette anni di supporto software per Pixel 8 e Pixel 8 Pro, compresi gli aggiornamenti del sistema operativo, gli aggiornamenti di sicurezza e i regolari Feature Drop.



