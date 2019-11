Costruzione nuovo piano di Marco Panzarella e Matteo Rezzonico

(AFP)

Il condomino dell'ultimo piano vuole di costruire un nuovo piano sul lastrico solare comune, ora accessibile solo attraverso botola posta sulle scale. Essendo parte comune dell'edificio, può il condomino procedere con un intervento di questo tipo? Se sì, è previsto un indennizzo per i rimanenti condòmini?

A norma dell'articolo 1127 del Codice civile, il proprietario dell'ultimo piano può elevare nuovi piani, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono e può essere vietata se l'intervento pregiudichi l'aspetto architettonico dello stabile. Il condomino che sopraeleva è tenuto a corrispondere agli altri condòmini un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, compreso quello da edificare, e detratta la cifra della quota a lui spettante. E dovrà ricostruire il lastrico solare che tutti o parte dei condòmini avevano il diritto di usare.