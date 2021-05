Cosulich investe su una gasiera per rifornire di Gnl le navi nel Mediterraneo

I punti chiave La nave

I Cosulich

2' di lettura

Il gruppo Fratelli Cosulich punta sulla transizione ecologica con una gasiera per rifornire di Gnl (gas naturale liquefatto) le altre navi nel Mediterraneo. Si tratta di un progetto che mira a risolvere il problema dall’approvvigionamento di metano per la navi , sempre più numerose, che usano questo tipo di propulsione nel mare nostrum; ed è anche un passo di rilievo, a livello europeo, per uno sviluppo infrastrutturale orientato alla mobilità sostenibile e a basso impatto ambientale.

Bper Banca, in qualità di istituto organizzatore, Banca Popolare di Sondrio e Cdp, avvalendosi della garanzia green di Sace, hanno dunque supportato il gruppo genovese, specializzato nei servizi di spedizione e logistica legati all’industria del trasporto marittimo, finalizzando un contratto di finanziamento da 31,5 milioni di euro, a cui si aggiungono ulteriori risorse, pari a 4,5 milioni di euro, da parte della Commissione europea.



Loading...

Le risorse, spiega una nota, saranno utilizzate per la realizzazione di un mezzo navale che consentirà la distribuzione di Gnl. Il progetto prevede la costruzione di una nave gasiera da circa 5.300 tonnellate, alimentata a sua volta a gas naturale, per il trasporto e il servizio di rifornimento di Gnl alle grandi navi (sia da crociera che cargo) in transito nel Mediterraneo.

La nave

L’unità potrà trasportare fino a 8mila metri cubi di gas e, sottolinea ancora la nota, «vanterà le più avanzate tecnologie disponibili». Sarà, infatti, installato a bordo un impianto che permetterà di eliminare completamente i potenziali impatti ambientali.

Si tratta, conclude la nota, di «un progetto che, in termini di mitigazione del cambiamento climatico e con riferimento allo sviluppo di sistemi di trasporto a combustibili alternativi, rientra negli obiettivi del green new deal, il piano che promuove un’Europa circolare - moderna, sostenibile e resiliente - ambito nel quale Sace è stata chiamata a svolgere un ruolo centrale con le sue garanzie green, così come previsto dal decreto legge Semplificazioni» (76/2020). Al perfezionamento dell’operazione ha collaborato lo studio legale Watson Farley Williams.