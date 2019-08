Cottarelli per mettere in sicurezza i conti

Carlo Cottarelli potrebbe essere il nome per guidare un governo tecnico in grado di varare la manovra (evitando l'aumento dell'Iva) l'aumento e portare l'Italia al voto nel 2020. È l'ipotesi del governo “no tax” avanzata dall'ex premier Matteo Renzi. Nel 2018 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella affidò a Cottarelli, già commissario alla “spending review” (ai tempi del governo Letta), l'incarico di formare un esecutivo nei giorni in cui la trattativa tra Lega e M5S sembrava ormai senza via d'uscita.