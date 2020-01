Cottarelli: «Per ripartire va ridotta la pressione fiscale di due punti, senza deficit» «Serve un piano ambizioso e strutturale. L’incertezza continua rende la vita impossibile alle imprese» di Gianni Trovati

«Per provare a riprendere il cammino della crescita serve un piano ambizioso e strutturale, incluso un taglio drastico alla burocrazia e una riduzione della pressione fiscale di due punti di Pil nei prossimi tre anni. Ma non in deficit». Carlo Cottarelli, alla guida dell'Osservatorio conti pubblici della Cattolica, ha appena pubblicato un'analisi sulle cause della sostanziale stagnazione italiana degli ultimi 10 anni. Il tema dovrebbe farsi largo nell'agenda di governo, ma per ora anima il dibattito fra economisti mentre continua a latitare nel confronto interno alla maggioranza, in vista di una verifica che per il momento rimane in stand by in attesa delle elezioni regionali. Ma l’anno inizia anche con un'Italia ancora una volta in fondo alle classifiche europee sulla crescita, e con venti freddi che soffiano sulle prospettive economiche continentali.

Tra concessioni autostradali, salvataggi bancari, prescrizione e legge elettorale il dibattito nella maggioranza sembra trascurare i temi chiave della crescita e della produttività. Da dove si deve ripartire?

Prima di tutto bisogna mettersi d'accordo sulle ragioni per le quali l'Italia ha avuto un tasso di crescita inadeguato negli ultimi vent'anni. Questo impone di porsi la domanda su quale sia il fattore che porta crescita in un'economia di mercato: e questo fattore, indiscutibilmente, è rappresentato dagli investimenti delle imprese che sono troppo bassi e non per colpa loro.

Che cosa li frena oggi?

È difficile essere imprenditori in Italia. Da anni i sondaggi fra gli imprenditori indicano tre deterrenti strutturali all’investimento: livello della tassazione, burocrazia e lentezza della giustizia, in particolare civile. Qualsiasi programma di rilancio deve ripartire da lì.