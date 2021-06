Cottarelli, dalla spending review all’Inter: «Più soci, meno debiti»

2' di lettura

Il progetto prevede di ricalcare virtuosi esempi di azionariato popolare nel calcio: dal Barcellona al Real Madrid fino al Bayern Monaco. L’obiettivo è quello di concretizzare il piano allo studio e applicarlo all’Inter, portando risorse aggiuntive per il club nerazzurro in un momento in cui (un po’ per il Covid ma soprattutto per la situazione in Cina) l’azionista Suning non riesce più a trasferire capitali in Italia.

Nasce con questi auspici ufficialmente il progetto di azionariato popolare per ...