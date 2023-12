Country Garden, un accordo evita (per ora) il default sulle obbligazioni in yuan

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il gigante immobiliare cinese, Country Garden Holdings Co., la cui crisi di liquidità scuote da mesi i mercati finanziari, probabilmente eviterà il suo primo default sulle obbligazioni in yuan dopo che la maggior parte dei detentori di un bond locale ha accettato di non chiedere il rimborso questa settimana. Lo riporta Bloomberg.

La scorsa settimana la Borsa di Shenzhen aveva incontrato alcuni detentori del bond da 800 milioni di yuan (111,5 milioni di dollari) per cercare di raggiungere un’intesa. L’obbligazione ha un’opzione put dal 13 dicembre che consente agli investitori di richiedere il rimborso prima della scadenza del prossimo anno. Ma la maggior parte degli investitori è stata indotta a rinunciare a questa opzione.

Il gigante delle costruzioni, che è andato in default su un’obbligazione in dollari per la prima volta in ottobre, avrebbe anche accantonato liquidità per ripagare i pochi possessori delle obbligazioni in yuan che non intendono comunque rinunciare all’opzione. In questo modo, Country Garden – guidato da una delle donne più ricche della Cina, Yang Huiyan – dovrebbe evitare un peggioramento immediato della sua situazione, almeno per ora. Ma le sfide che deve affrontare l’azienda, che è uno degli sviluppatori più indebitati al mondo, non sono affatto finite. A novembre ha registrato un calo delle vendite del 77%, nonostante una serie di misure politiche volte a rialimentare la fiducia dei potenziali acquirenti di case.

Le obbligazioni in yuan con l’opzione put questa settimana sono state emesse con credit default swap che assicurano contro il mancato pagamento ma che scadono anch’essi mercoledì. In cambio della rinuncia all’opzione put da parte dei detentori, le due società statali che hanno venduto i contratti CDS emetterebbero ulteriori swap in vigore fino alla scadenza del titolo il prossimo dicembre. Country Garden non ha rilasciato dichiarazioni sull’accordo che sarebbe stato raggiunto coi creditori.

A settembre l’azienda ha ottenuto l’approvazione degli obbligazionisti per estendere i pagamenti su nove titoli onshore per un totale di 14,7 miliardi di yuan di capitale. Ma dopo il default del bond in dollari, è ancora critica la situazione di quella che si avvia a diventare una delle più grandi ristrutturazioni finanziarie mai realizzate dalla Cina.