Borse in calo, pesa frenata Cina. A Milano banche ancora giù con Mps in coda

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Segno meno per le Borse europee dopo che i dati sull'attività del settore dei servizi hanno confermato le difficoltà dell'economia cinese, spingendo al ribasso le Piazze asiatiche nonostante la notizia del pagamento degli interessi su due bond in dollari da parte di Country Garden nel giorno della scadenza del periodo di grazia. Dopo la chiusura di Wall Street alla vigilia per il Labor Day, sono in calo i future sugli indici Usa. Gli investitori aspettano le riunioni di Bce (14 settembre) e Fed (20 settembre), per capire se ci sarà o meno l'attesa pausa della stretta monetaria.



Cina: attività servizi rallenta a 51,8 punti, minimi da 8 mesi

In Cina l’attività dei servizi rallenta nettamente nel mese di agosto segnando i livelli minimi da otto mesi. L’indice Caixin realizzato sui responsabili acquisti delle aziende si è attestato a 51,8 punti nel mese scorso rispetto ai 54,1 punti del mese precedente, pur restando al di sopra della soglia dei 50 punti e quindi in espansione. Le previsioni erano per una lettura dell’indice a 53,6 punti. I sottoindici sull’andamento del business e sui nuovi ordini restano sopra i 50 punti, ma rallentano rispetto a luglio, quelli sugli ordini di esportazione entrano in fase di contrazione per la prima volta da dicembre. In espansione anche l’occupazione pur con un rallentamento rispetto a luglio.

Euro/dollaro poco mosso. Tira il fiato il petrolio

Sul mercato dei cambi, il dollaro australiano è debole dopo che la banca centrale ha lasciato invariati i tassi di interesse. Tra le principali valute, l'euro è poco mosso a 1,0781 dollari da 1,0791 ieri in chiusura. La moneta unica è indicata anche a 158,32 yen (da 158,01), mentre il rapporto dollaro/yen è a 146,85 (da 146,45). Tira il fiato il prezzo del petrolio dopo essere salito di oltre il 5% in cinque giorni in un contesto di mercato segnato dai tagli alla produzione dei paesi Opec+. Il future ottobre sul Wti segna -0,05% a 85,89 dollari al barile, mentre il contratto per novembre del Brent scivola dello 0,2% a 88,82 dollari.

Country Garden evita il default. Borse cinesi in calo

Country Garden evita il default. Il primo sviluppatore immobiliare privato cinese, alle prese con una grave crisi finanziaria, ha detto ai suoi creditori di aver effettuato il pagamento di cedole su due bond in dollari per 22,5 milioni totali entro la scadenza del 5-6 settembre del periodo di grazia di 30 giorni. Lo riporta Bloomberg, ricordando che i coupon erano in pagamento agli inizi di agosto e che gli obbligazionisti hanno parlato dell’episodio chiedendo l’anonimato. Country Garden, malgrado il primo default evitato, cede alla Borsa di Hong Kong circa due punti percentuali. In calo tutta la piazza finanziaria di Hong Kong, male anche Shanghai.

Tokyo chiude a +0,3% con yen debole dopo calo consumi

La Borsa di Tokyo ha chiuso le contrattazioni con un contenuto rialzo sostenuta dall'andamento dei titoli del settore immobiliare e del comparto elettronico. L'indice Nikkei ha guadagnato lo 0,3% a 33.036,76 punti. Il Topix è salito dello 0,17% a 2377,85 punti. Sul recupero degli indici, inizialmente in calo, ha influito il progressivo indebolimento dello yen (che favorisce i gruppi più esposti all'export) seguito ai dati sulla contrazione dei consumi delle famiglie a luglio(-5%): il cambio tra dollaro e yen sfiora quota 147 dai 146,45 segnati ieri pomeriggio alla chiusura dei mercati europei. Tra i titoli bene Sumitomo Realty&Development (+3,1%) nel comparto immobiliare, giù del 6% i titoli del gruppo dell'acciaio Jfe Holdings che punta a realizzare un aumento di capitale di 200 miliardi di yen (1,37 miliardi di dollari) anche attraverso l'emissione di bond convertibili.