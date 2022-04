Country House Villadorata - Noto (Siracusa)

Ricavata da un palmento di fine 800 dove si produceva olio, la Country House Villadorata è circondata da 22 ettari tra ulivi, mandorli, limoni, arance e un piccolo vigneto, tutti coltivati con metodo biologico. La struttura offre otto camere deluxe con veranda, suddivise in due fabbricati, e cinque suite indipendenti con piscina privata. La piscina ad accesso libero per tutti gli ospiti è caratterizzata da acqua arricchita da una miscela di sali naturali dalle proprietà benefiche. Il ristorante di Country House Villadorata è affidato alla chef Viviana Varese, che torna in Sicilia per il secondo anno con il progetto W Villadorata

