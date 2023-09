Countryman, il suv di Mini diventa maxi E a ioni di litio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Più spazio, tecnologia, autonomia. La terza generazione della Mini Countryman cresce nelle dimensioni, nei contenuti e debutta in versione completamente elettrica e hi tech con un’autonomia fino a 462 km. Entrata a pieno titolo nel segmento dei C- Suv, si è allungata di 13 cm rispetto alla seconda serie arrivando a 4, 43 metri i. Costruita in Germania sulla stessa piattaforma della Bmw X1, mostra uno stile dai tratti squadrati. Plancia e tecnologia condivise in buona parte con la nuova Cooper, a partire dal grande schermo rotondo centrale con System 9.

Attesa anche in versione termica e plug-in hybrid, è stata svelata 100% elettrica spinta dal da 150 kW (204 cv) per la versione d’accesso con 462 km di autonomia e Cooper SE All4 integrale da 230 kW (313 cv) e 433 km a disposizione. La batteria da 64,7 kWh accetta fino a 22 kW in alternata e 130 kW in continua dalle prese fast. Tanto lo spazio a bordo, con una capacità di carico da 460 a 1.450 litri.