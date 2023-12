Courmayeur, Castello sigla partnership con Marriott

Ascolta la versione audio dell'articolo

Castello Sgr e Marriott firmano un accordo internazionale per sviluppare un complesso residenziale nella montagna italiana, Nel dettaglio l’accordo prevede la realizzazione di Le Géant Courmayeur Homesuite, il primo Apartments by Marriott Bonvoy in Italia.

Il progetto, a Courmayeur, prevede la costruzione di 47 premium Service Apartment, di diversa metratura, venduti con la soluzione “chiavi in mano”. Il modello arriva in Italia vista la buona performance del mercato del turismo e dell’ospitalità.

I proprietari avranno la flessibilità di utilizzare le loro unità per le vacanze, personalizzando l’esperienza in base alle proprie esigenze. Nel periodo di non utilizzo da parte dei proprietari, le unità saranno gestite professionalmente, attraverso l’inserimento nel programma di gestione alberghiera di Marriott.

«Apartments by Marriott Bonvoy offre soluzioni premium distintive e opportunità di soggiorni prolungati luxury - recita un comunicato -. Apartments by Marriott Bonvoy rappresenta un approccio innovativo ai Service Apartments, offrendo ai proprietari la possibilità di costruire e convertire soluzioni ricettive indipendenti con un marchio premium, sfruttando le eccellenti strategie di distribuzione e fidelizzazione di Marriott, con target principali le famiglie, i gruppi di amici e viaggiatori business che hanno necessità di soggiornare per periodi più lunghi».

Le Géant sarà una residenza turistica alberghiera, con servizi esclusivi tipici di un hotel di lusso, che fonde lo stile chalet alpino con un design contemporaneo, propone finiture e arredi di alta qualità, in armonia con l’ambiente naturale.

Tra i servizi ci saranno Spa, area relax, palestra esclusiva, ski room, oltre a un servizio di concierge e di housekeeping, un parcheggio privato coperto e una stazione di ricarica per veicoli elettrici.