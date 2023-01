Courmayeur: il design sale in cima al Monte Bianco

La cabinovia Dolonne di Courmayeur si trasforma in galleria di design sospesa

nel paesaggio, mentre sulle piste spuntano arredi in realtà aumentata che coinvolgono il pubblico in nuove modalità di scoperta e condivisione a impatto zero. È quanto promette Ila 3° edizione di Courmayeur Design Week-end, la manifestazione che, dal 9 al 12 febbraio 2023, porta ai piedi e in vetta al Monte Bianco architetti, designer, brand, installazioni, mostre, incontri e progetti speciali. Saranno quattro giorni di mostre, dibattiti, installazioni e progetti firmati da studi di architettura con il coinvolgimento di marchi del design italiano e internazionale. L’evento è organizzato dallo Studio Coronel in partnership con Courmayeur Mont Blanc, con il patrocinio di ADI - Associazione per il Disegno Industriale, di Fondazione Altagamma e con la collaborazione di Courmayeur Mont Blanc Funivie e Skyway Monte Bianco.

Il tema di quest’anno è verso(la)meta: una scomposizione giocosa del Metaverso che vuole essere un invito a indagare la contemporaneità virtuale senza perdere il contatto con la realtà. In un percorso espositivo open air, le vetrine delle boutique del centro ospiteranno una selezione di oggetti di design scelti dall’architetto Giulio Cappellini, Compasso d’Oro alla Carriera nel 2022, in collaborazione con l’architetto e designer Ilaria Marelli. Architettura e design dialogheranno all’interno dei quattro allestimenti progettati quest’anno dagli studi 967arch, Giuseppe Tortato Architetti, Park Associati & Piuarch e Progetto CMR.

Lo studio Giuseppe Tortato Architetti trasformerà gli spazi della Chiesa Valdese in un gateway per il Metaverso Ci sarà spazio anche per la fotografia, grazie alla collaborazione con Fondazione 3M che porterà a Courmayeur la mostra collettiva ‘Il rigore dello sguardo’, con opere in bianconero e a colori di artisti di epoche diverse. Non mancheranno momenti goliardici come la tradizionale skiCAD, gara di sci e snowboard per architetti, designer, giornalisti e aziende del settore, che festeggia quest’anno la 23esima edizione.

