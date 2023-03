Courmayeur: trovato morto uno dei due sciatori travolti da una valanga nel Canale degli Spagnoli

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

E’ stato trovato e recuperato il corpo di uno dei due sciatori travolti da una valanga nel canale degli Spagnoli, in val Veny, sopra Courmayeur (Aosta). L’altro invece è ancora disperso ed è in corso un ultimo tentativo di individuarlo altrimenti le ricerche riprenderanno domani. Al momento si sta tentando di rintracciarlo con un secondo elicottero e, in caso di esito negativo, le operazioni saranno sospese e riprenderanno, se le condizioni meteo lo permetteranno, nella giornata di domani. Si tratta di due uomini provenienti dal nord Europa che sciavano fuoripista. Altri due compagni sono riusciti ad evitare la valanga e sono in buone condizioni.

L’allarme scattato intorno alle 13

Le operazioni di ricerca sono state condotte dal Soccorso alpino valdostano e dalla guardia di finanza di Entreves, a cui sono affidate le indagini per ricostruire l’accaduto. L’allarme era stato dato intorno alle 13 da alcuni sciatori che avevano assistito al distacco. A causa del maltempo che aveva impedito di raggiungere il luogo con l’elicottero, subito dopo l’allerta due squadre composte da tecnici del Soccorso alpino valdostano, Guardia di Finanza e medici erano partite via terra. Una seconda squadra era poi partita dalla Val Veny. Un primo avvicinamento era stato quindi effettuato mediante gli impianti sciistici. Poi i soccorritori avevano raggiunto con gli sci il luogo indicato dagli sciatori.

Loading...

Proseguono le ricerche del secondo sciatore

L’intervento si era però subito rivelato complesso non solo per le condizioni meteorologiche ma anche per l’instabilità del manto nevoso. Le condizioni del canale dello Spagnolo, poco sopra Courmayeur dove il gruppo di sciatori è stato travolto dalla valanga, non consentono infatti ai soccorritori di operare in sicurezza. E anche la ricerca del secondo sciatore, al momento disperso, viene effettuata, come detto, attraverso un elicottero vista l’impossibilità di altre squadre di raggiungere via terra il punto dell’incidente.