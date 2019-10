Cous Cous Fest, è della cuoca Mareme Cisse la ricetta vincente

Otto i Paesi in concorso: oltre ai tre finalisti erano in gara Israele, Marocco, Palestina, Tunisia e, per la prima volta, il team dell'Unhcr, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Per l'Unhcr hanno cucinato Basim Alfatlawi, rifugiato politico in Italia, fuggito dall'Iraq a seguito delle devastazioni della prima guerra del Golfo, e Jamol Ismail Ssali, richiedente asilo ugandese ospite presso il progetto di accoglienza Cas di Pinerolese e Val Chisone, gestito dai Servizi Inclusione della Diaconia Valdese. Hanno servito un cous cous tradizionale realizzato con un costo del piatto di un solo euro e mezzo.

Progetto solidale

Entrambi hanno preso parte al programma «Food for inclusion» all'Università di Pollenzo, realizzato in collaborazione con l'Unhcr, che ha come obbiettivo l'integrazione culturale ed economica dei rifugiati in Italia attraverso pratiche legate al food. E quest'anno il motto scelto dal Cous cous Fest non poteva essere più simbolico e lungimirante: “Make cous cous, not walls”.