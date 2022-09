Cous Cous Fest a San Vito Lo Capo (16-25 settembre)

L'evento siciliano del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo, giunto alla 25esima edizione, fa incontrare mondi diversi, mette insieme buon cibo, divertimento e grandi emozioni. Una miscela di ingredienti che trova in un lembo di terra circondato da due riserve naturali il suo scenario ideale. Dal 16 al 25 settembre Piazza Santuario si trasforma in un teatro del gusto e dello spettacolo, ospitando cooking show, talk, lezioni di cucina, incontri, wine tasting, con il pubblico in platea che può assistere ai tanti appuntamenti in programma ogni giorno e degustare ricette e vini siciliani. Quattro chef italiani si contenderanno la possibilità di diventare il Campione Italiano e partecipare al Campionato del Mondo di cous cous, cuore pulsante del festival, che mette a confronto otto Paesi.



