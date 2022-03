Covid, dal 10 marzo tornano le visite in ospedale: ecco cosa cambia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo due anni, a partire dal 10 marzo, si potrà tornare a far visita a parenti ricoverati negli ospedali. Il tempo di permanenza consentito sarà di almeno 45 minuti al giorno. Non ci sono invece limiti di tempo per le residenze socio assistenziali (Rsa) dove le visite sono riprese a partire dallo scorso 30 dicembre. La possibilità di visita in ospedale è stata introdotta dalla legge 18 febbraio 2022 di conversione del decreto anti-Covid del 24 dicembre 2021.

Potranno entrare in ospedale e visitare parenti o amici tutti coloro in possesso di un Green Pass rafforzato ottenuto dopo aver fatto la terza dose. Accesso consentito anche chi ha completato il ciclo vaccinale primario (o è guarito dal Covid) da meno di sei mesi ed quindi è in possesso di un super Green Pass. In questo caso, tuttavia, il visitatore dovrà anche esibire l’esito di un tampone (antigenico o molecolare) fatto da non più di 48 ore. Ingresso vietato, quindi, a chi esibirà solo un Green Pass “base”, ottenuto con il tampone. Stessi requisiti sono richiesto per consentire le visite nelle Rsa.

Le nuove regole prevedono che, salvo diverse indicazioni specifiche del direttore sanitario dell’ospedale (legate, per esempio, a un eventuale nuovo peggioramento della situazione epidemiologica), i pazienti potranno ricominciare a ricevere le visite dei propri familiari per almeno tre quarti d’ora al giorno.

Intanto la road map delle “riaperture” indica a partire dal 10 marzo la possibilità di «consumare cibi e bevande anche in sale teatrali, da concerto, al cinema, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo, in altri locali assimilati e in tutti i luoghi in cui svolgono eventi e competizioni sportive». Dunque via libera a popcorn, patatine, birra e coca cola al cinema e allo stadio. Negli stadi la capienza dovrebbe tornare al 100% entro il 31 marzo, quando scadrà lo stato di emergenza.

