Covid-19, calcio, musica e molto altro: ecco cosa hanno cercato di più su Google gli italiani

Personaggi, sport, domande legate alla stretta attualità, “tips & trick” di vario genere, intrattenimento e viaggi: c'è ovviamente di tutto nel calderone delle ricerche effettuate in Rete nel corso degli ultimi dodici mesi e Google, come ormai da tradizione, ha stilato la classifica delle query che nel 2021 hanno registrato il picco di traffico più elevato (per un periodo di tempo prolungato). Non stiamo parlando quindi delle ricerche più “frequenti” in valore assoluto ma di quelle che hanno fatto tendenza rispetto all'anno precedente. Il Sole24ore.com ha avuto modo di conoscerle in anteprima, scopriamole insieme.

Dagli Europei al Green Pass: ecco la top 10

L'estate 2021 passerà alla storia come quella in cui gli italiani sono tornati nelle piazze a festeggiare una vittoria della Nazionale di calcio. Europei, non a caso, è fra le 10 parole più gettonate in ambito sportivo insieme a Serie A, Champions League Roland Garros, Wimbledon e Matteo Berrettini e Christian Eriksen, il giocatore danese dell'Inter rimasto per qualche secondo fra la vita e la morte sul campo di gioco proprio in occasione della rassegna calcistica continentale. A chiudere la top 10 un mito del mondo dello spettacolo come Raffaella Carrà e l'immancabile Green Pass

I personaggi più seguiti

Eriksen, Berrettini e Raffaella Carrà sono anche presenti nella hit di Google relativa ai personaggi più seguiti in Rete nel corso del 2021. Anche in questo caso lo sport e la cultura pop la fanno da padrone grazie a Mario Draghi e Donnarumma (l'ex portiere del Milan e uno degli artefici della vittoria degli Azzurri agli Europei), i Maneskin e Jannik Sinner (l'astro nascente del tennis italiano), l'eterna Federica Pellegrini, la sempreverde Orietta Berti e il grande protagonista delle Olimpiadi di Tokyo, Marcell Jacobs, vincitore dei 100 metri e alfiere della staffetta azzurra che ha conquistato l'oro nella 4x100. Fra i personaggi scomparsi quest'anno che hanno avuto più seguito vi sono nomi noti al grande pubblico come il fondatore di Emergency Gino Strada, celebrità della musica e della danza come Milva, Franco Battiato e Carla Fracci e figure reali come il Principe Filippo. Altri personaggi molto seguiti sono stati quindi Nick Kamen (pupillo di Madonna), l'attore Libero de Rienzo e il giovane cantante (ex concorrente di Amici e X Factor) Michele Merlo.

Tutto sulla Covid-19

L'emergenza sanitaria e la pandemia sono stati un appuntamento quotidiano online per milioni di italiani. Nella lista dei termini a più elevata concentrazione di traffico sul motore di ricerca di Google spiccano naturalmente termini come Green pass Astrazeneca, Covid e “prenotazione vaccino” e altri che rimandano ai mesi in cui si era alle prese con le restrizioni imposte dai decreti e dalle colorazioni delle Regioni, come Coprifuoco, Zona arancione e Autocertificazione marzo 2021.

Dal sushi fatto in casa al curriculum: i “come fare…” di tendenza

Il prolungarsi dell'emergenza pandemica ha come facilmente influito anche sulla tipologia delle richieste effettuate con lo scopo di raccogliere informazioni utili a compiere una determinata azione. Fra le domande più di tendenza compaiono quindi quelle relative al come ottenere lo SPID e il Green pass e a prenotare il vaccino anti Covid e la terza dose insieme a un vasto campionario di altri suggerimenti utili. Si va dal come fare il cubo di Rubik al backup di WhatsApp, dal nodo alla cravatta alla stesura del curriculum, dalla screenshot sul pc alla lavatrice. In cucina, altro tormentone ricorrente per gli italiani su Google, i piatti e gli ingredienti finiti nella top ten delle tendenze 2021 sono la pizza e il sushi, la besciamella e la conserva di pomodoro, le uova sode (e strapazzate) e il porridge, il brodo di carne e i ravioli.