Covid-19, car sharing in crisi ma a Roma il Comune non blocca i canoni A Roma 9 corse su 10 sono saltate, anche se il car sharing resta importante per chi è costretto a spostarsi. Ma il Comune non rinuncia a riscuotere il canone. Finora solo Bologna lo ha fatto. di Maurizio Caprino

A Roma l’uso del car sharing si è ridotto del 90% con l’emergenza coronavirus, ma il Comune non fa sconti: gli operatori devono continuare a pagare il canone come se nulla fosse accaduto. E continuano a sostenere i costi per mantenere in efficienza l’intera flotta, che si dimostra utile a chi ha necessità di spostarsi ma cerca di evitare i maggiori rischi di contagio che si corrono sugli altri mezzi pubblici.

È vero che oggi anche alcuni costi operativi sono calati con il numero delle corse. Ma, per poter mantenere attivo il servizio, gli operatori devono sanificare quotidianamente le vetture: un onere aggiuntivo rispetto al consueto.

L’Aniasa, associazione confindustriale degli operatori della mobilità, aveva chiesto in un’audizione a Roma Capitale. La risposta è stata negativa. Restano quindi dovuti i versamenti trimestrali del canone.

Eppure anche a Roma l’amministrazione comunale in questi mesi di lockdown ha rinunciato agli introiti dei parcheggi a pagamento. E il canone, che ammonta a 1.200 euro l’anno per ogni vettura della flotta, serve anche a coprire i costi della sosta sulle strisce blu (che non deve essere pagata dai clienti quando parcheggiano).

Analoghe richieste sono state presentate agli altri Comuni in cui c’è il car sharing. Ma finora solo Bologna ha risposto positivamente, sospendendo i canoni già dal 10 marzo.