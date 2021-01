Covid-19: cinque decreti da convertire, rischio ingorgo a inizio anno per le Camere Entro il 7 marzo vanno convertiti 5 decreti, ma il primo scade già il 31 gennaio di Andrea Marini

Entro il 7 marzo vanno convertiti 5 decreti, ma il primo scade già il 31 gennaio

2' di lettura

Il coronavirus ha messo sotto stress non solo la sanità e l’economia del paese, ma anche il Paramento. Si è appena concluso il tour del force per approvare la legge di Bilancio 2021 e la «seconda manovra» rappresentata dei decreti ristori, che già a inizio gennaio bisognerà correre per convertire in legge altri cinque decreti: quello con le correzioni alla legge di Bilancio 2021, il Milleproroghe, e tre decreti per arginare l’epidemia: quello di inizio dicembre, quello varato prima di Natale e quello prima della Befana. Il tutto in attesa del nuovo decreto ristori con lo scostamento da 20 miliardi

Il decreto legge di inizio dicembre

Il 31 gennaio scade il decreto legge entrato in vigore il 3 dicembre, il primo che ha stabilito le regole e le restrizioni durante le feste di Natale e che ha fatto da cornice al Dpcm del 3 dicembre. Il testo ha esteso la validità dei Dpcm da 30 a 50 giorni ed è stato il primo a prevedere lo stop dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 degli spostamenti tra regioni (e 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021 anche fra comuni). Al momento il decreto legge è in corso di esame in commissione alla Camera

Il decreto legge Natale

Scade invece il 16 febbraio il decreto legge di Natale, quello che ha ulteriormente inasprito le disposizioni per le feste, con la trasformazione dell’Italia in zona rossa i giorni festivi e prefestivi, e che ha previsto ulteriori ristori per le aziende danneggiate. Il testo è arrivato ormai alla fine della prima lettura: è all’esame dell’aula della Camera.

Il Milleproroghe

Altre misure per arginare la pandemia sono entrate nel cosiddetto decreto Milleproroghe, che scadrà il 1° marzo. Il testo è stato approvato dal governo proprio a fine anno. Dal commissario per l'emergenza fino allo smart working per i genitori con figli under14. Ora il Milleproroghe è appena approdato alla Camera

La correzione della manovra

Sempre a fine 2020, il governo ha approvato un decreto legge per correggere l'errore contenuto nella manovra sul cuneo fiscale. Risolto così, a legge di bilancio già approvata definitivamente, un pasticcio nei conti per stabilizzare a 100 euro il taglio del cuneo fiscale. Il testo è anch’esso alla Camera: è stato assegnato in commissione e scade il 1° marzo.